Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Гянджи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о продолжении работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Гянджи будет выделено 11 миллионов манатов, в том числе на капитальный ремонт улиц - четыре миллиона манатов, обновление систем освещения - один миллион манатов, приобретение машин и механизмов, используемых в сфере оказания коммунальных услуг населению – шесть миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование на соответствующую сумму.