Как сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, на Исполкоме было принято решение о создании футбольной академии в Товузе. Финансировать ее строительство частично будут ФИФА и УЕФА. Воспитанники данной академии будут принадлежать местному клубу.

Также Исполком принял решение о штрафе клубов Премьер-лиги, которые откажутся допускать свою резервную команду в Первый дивизион. Штраф составит 100 тысяч манатов. При этом для дублирующих команд будут выделены деньги в размере примерно 50 тысяч манатов.

Помимо этого, было принято решение начать подготовку к введению судейской системы VAR в чемпионате Азербайджана. Однако это вопрос не следующего сезона.

«Даже если бы мы хотели ввести VAR с августа этого года, то все равно не успели бы, - объясняет Эльхан Мамедов. – Там долгий подготовительный период – как минимум 10 месяцев. Исполкому будет дана информация о расходах и технических нюансах новой системы».

Генсек выразил озабоченность тем, что выделенные клубам со стороны УЕФА порядка 500 тысяч евро на развитие детско-юношеского футбола, тратятся не совсем в правильном направлении.

«АФФА попросила клубы представить концепцию развития детско-юношеского футбола. Ее представили лишь несколько команд. Наряду с этим, зимой мы увидели, как некоторые клубы только и занимались тем, что представляли новых иностранных футболистов. И мне интересно, как они будут отчитываться за эту материальную помощь со стороны УЕФА.

Не обязательно тратить эти деньги за один год. Можно растянуть их и на два. Если мы увидим, что деньги на детский футбол не выделяются, то в следующий раз эти клубы деньги не получат».

Эльхан Мамедов коснулся также тем женского футбола, футзала и Региональной лиги. «У нас вновь есть взрослая женская сборная. Хотим также создать клуб на основе национальной команды, который будет играть в женской Лиге чемпионов.

Юношеская сборная Азербайджана по футзалу проиграла 1:10? Я был на том матче. Это была их первая игра, поэтому неудачу можно понять. Мы не уделяли особого внимания юношескому футзалу. УЕФА не требовал этого. Сейчас рекомендация со стороны УЕФА есть. Подготовим специальную программу для развития детско-юношеского футзала.

Говоря о Региональной лиге, могу сказать, что одна команда из этой лиги заинтересована в выходе в Первый дивизион. Региональная лига - новый проект, и к нему есть большой интерес в регионах. Не стоит забывать, что это любительский турнир, и там может сыграть любой желающий. С одной стороны, радует, что там есть игроки старше 40 лет, которые могут провести на поле 90 минут. Это означает, что люди ведут здоровый образ жизни. Если вводить там ограничения по возрасту, то Региональная лига начнет становиться профессиональной. Пока это не нужно. Поэтому давайте немного подождем».