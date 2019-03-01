Российский министр хотел бы поработать президентом

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе общения со слушателями Академии журналистики “Ъ” рассказал, что ему было бы интересно поработать на посту президента России, пишет «Коммерсант».

«Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания»,— сказал Орешкин, подчеркнув, однако, что «главное, конечно же, это не интерес, а то — есть ли польза для страны и людей».

При этом, по его мнению, работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки»: «Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами… Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка...».