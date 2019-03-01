Синоптики о погоде на завтра
Во вторник на территории Азербайджана ожидается умеренная погода, местами осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами моросящий дождь, утром туман, ветер северо-восточный.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 2-5, днем 8-11, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых южных районах возможен дождь, местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит до пяти градусов тепла, днем - 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
Завтра близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов на Апшеронском полуострове благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.