Новый военный атташе Турции в Азербайджане
Новый военный атташе Турции в Азербайджане Исмаил Хаккы Косеали прибыл в Баку, сообщает Report.
Согласно информации, И. Косеали сменил на этом посту Зафера Оджака, завершившего миссию военного атташе.
Новый военный атташе Турции в Азербайджане Исмаил Хаккы Косеали прибыл в Баку, сообщает Report.
Согласно информации, И. Косеали сменил на этом посту Зафера Оджака, завершившего миссию военного атташе.
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