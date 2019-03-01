Новый военный атташе Турции в Азербайджане

Новый военный атташе Турции в Азербайджане Исмаил Хаккы Косеали прибыл в Баку, сообщает Report.

Согласно информации, И. Косеали сменил на этом посту Зафера Оджака, завершившего миссию военного атташе.

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