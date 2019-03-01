Разыскиваемого в США за убийство армянина нашли в Украине
Украинские пограничники задержали в аэропорту Одессы гражданина Армении, разыскиваемого властями США по подозрению в совершении убийства, сообщает УНН со ссылкой на источники.
Согласно информации, иностранца обнаружили во время прохождения контроля при попытке вылета из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.
Гражданин Армении, 1987 года рождения, разыскивался по линии Интерпола правоохранительными органами США по подозрению в убийстве, совершенном в Лос-Анджелесе.
Мужчина задержан. Решается вопрос о его экстрадиции.