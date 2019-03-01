4G сеть Bakcell уже доступна во всех регионах страны

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предоставляет услуги 4G самого высокого качества во всех регионах страны.

Уже сегодня абоненты Bakcell, проживающие в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в центральных частях всех городов и районов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий, находящихся под оккупацией), имеют возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета.

Bakcell имеет самую большую сеть LTE (4G) в стране по охвату и пропускной способности, которая состоит из более 1 700 базовых станций четвертого поколения. В прошлом году благодаря крупным инвестициям в сеть, компания запустила более 800 станций 4G, 300 из которых установлены в регионах Азербайджана. В продолжение деятельности, направленной на обеспечение пользователей непревзойденным качеством услуг, в этом году Bakcell также планирует установку более 750 станций 4G по всей стране.