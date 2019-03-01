4G сеть Bakcell уже доступна во всех регионах страны
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предоставляет услуги 4G самого высокого качества во всех регионах страны.
Уже сегодня абоненты Bakcell, проживающие в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в центральных частях всех городов и районов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий, находящихся под оккупацией), имеют возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета.
Bakcell имеет самую большую сеть LTE (4G) в стране по охвату и пропускной способности, которая состоит из более 1 700 базовых станций четвертого поколения. В прошлом году благодаря крупным инвестициям в сеть, компания запустила более 800 станций 4G, 300 из которых установлены в регионах Азербайджана. В продолжение деятельности, направленной на обеспечение пользователей непревзойденным качеством услуг, в этом году Bakcell также планирует установку более 750 станций 4G по всей стране.
С целью обеспечить стабильность и надежность своей мобильной сети, компания проводит беспрерывную оптимизацию сетевой инфраструктуры.
«Чтобы еще больше укрепить свою лидирующую позицию на рынке, а также увеличить и без того высокое качество услуг, Bakcell продолжает вкладывать крупные инвестиции в сеть 4G, которая уже является самой высококачественной сетью в Азербайджане. Наша задача - сделать так, чтобы услуги 4G были доступны на всей территории страны. Поэтому мы продолжим крупномасштабные работы, направленные на увеличение зоны охвата и качества нашей сети”, - отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.
Нужно отметить, что качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell неоднократно признавались как на местном, так и на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell удостоилась звания «Самой скоростной мобильной сети в Азербайджане». Всемирно известной компанией Ookla было подтверждено, что сеть Bakcell предоставляет самую высокую среднюю скорость скачивания и самый низкий уровень задержки (latency time). В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.
Bakcell продолжит осуществлять крупномасштабные меры по расширению и дальнейшей модернизации своей высококачественной мобильной сети.