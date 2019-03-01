Важный шаг в привлечении арабских инвестиций в сектор МСП

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и заместитель главы Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии Айед Хади Ал Отаиби в рамках 5-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия.

В документе подчеркивается расширение инвестиционных связей между двумя странами и меры, которые необходимо предпринять в этой области. Выступая на очередном заседании рабочей группы по сотрудничеству Азербайджан - Саудовская Аравия в рамках совместной комиссии, председатель правления Агентства, сопредседатель Рабочей группы Орхан Мамедов проинформировал о сотрудничестве между деловыми кругами Азербайджана и Саудовской Аравии, работе, проделанной в рамках рабочей группы, и о возможностях сотрудничества.