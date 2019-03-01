ЧВК Вагнера нашли в Ливии

По информации издания, полученной от источника в правительстве Великобритании, в Бенгази действуют 300 россиян. Кроме того, Ливийская национальная армия получает из России артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Один из собеседников газеты утверждает, что бойцы ЧВК пытаются обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота. Также, если будет захвачена ливийская энергетическая отрасль, они «смогут контролировать поток нефти в южную Европу».

The Telegraph также сообщил, что в январе 2019 года поддерживаемая Россией Ливийская национальная армия под предводительством верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара начала захватывать нефтяные месторождения.

Ранее о том, что в Ливии находятся бойцы ЧВК, сообщало издание The Sun. В публикации утверждалось, что Россия якобы поставляет Хафтару тяжелое вооружение, а также создала две базы в городах Тобрук и Бенгази. В российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в частности, в Демократической Республики Конго, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Центральноафриканской Республике. В обмен на услуги структуры Пригожина, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале Bloomberg.