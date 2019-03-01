В Иране разбился вертолет: есть погибшие

На юго-западе Ирана в провинции Джахармахал и Бахтиари разбился вертолет скорой помощи, сообщает агентство Tasnim.

Согласно информации, в результате крушения погибли три члена экипажа и два врача скорой помощи.

Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько минут после взлета. 

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