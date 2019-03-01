В Иране разбился вертолет: есть погибшие
На юго-западе Ирана в провинции Джахармахал и Бахтиари разбился вертолет скорой помощи, сообщает агентство Tasnim.
Согласно информации, в результате крушения погибли три члена экипажа и два врача скорой помощи.
Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько минут после взлета.
Five people were killed after a rescue helicopter crashed in #Iran's western province of #Chaharmahal and Bakhtiari pic.twitter.com/lTXhaNGez9— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 4 Mart 2019