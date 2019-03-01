Кочарян: "Ильхам Алиев переиграл Пашиняна"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян любой ценой пытается скрыть факт ведения переговоров по решению карабах ской проблемы. Об этом второй президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью газете "168 жам".

Как отметил Кочарян, подозрение вызывает не сам факт переговоров, а усердие, с которым, как он считает, премьер пытается от них откреститься.

"Обществу неизвестна позиция властей по карабахскому урегулированию, поскольку она до сих пор не озвучена, и именно это вызывает беспокойство. Как можно вести успешные переговоры без сформулированной позиции? Переговоры – не посиделки, а инструмент закрепления достигнутых успехов. Есть ряд принципиальных положений в карабахском урегулировании, по которым власти должны иметь четкие подходы, прежде чем начинать переговоры", - сказал экс-президент.

Кочарян считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев переиграл Пашиняна. Он убежден, что "лифтовые переговоры" в Душанбе похоронили выгодные армянской стороне Венские и Санкт-Петербургские договоренности по укреплению мер доверия на линии соприкосновения.

"Не важно, что явилось причиной таких действий премьера – некомпетентность или осознанный выбор. В обоих случаях – это большая ошибка. Армянская сторона породила завышенные ожидания как в Азербайджане, так и у посредников в плане своей готовности к уступкам. И поэтому думаю, что следующие предложения Минской группы будут не из приятных", - сказал Кочарян.