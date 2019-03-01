Лука Модрич и Иван Ракитич вызваны на матч с Азербайджаном
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объявил список приглашенных футболистов на отборочные игры против Азербайджана (21 марта, Загреб) и Венгрии (24 марта, Будапешт).
Среди вызванных игроков и лучший игрок мира по итогам прошлого года Лука Модрич, выступающий за мадридский «Реал». Также стоит отметить таких игроков, как Иван Ракитич («Барселона»), Деян Ловрен («Ливерпуль») и Иван Перишич («Интер»).
Полный список 24 приглашенных игроков:
вратари – Ловре Калинич («Астон Вилла», Англия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб) и Симон Слуга («Риека»);
защитники – Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Тин Едвай («Байер», Германия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Марин Леовац («Динамо», Загреб), Антонио Милич («Андерлехт», Бельгия), Дуже Чалета-Цар («Марсель», Франция);
полузащитники – Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Милан Бадель («Лацио», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марко Рог («Севилья», Испания), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Филип Брадарич («Кальяри», Италия);
нападающие – Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Германия), Марко Пьяца («Фиорентина», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия).