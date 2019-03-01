В Китае нашли древний «эликсир бессмертия»

В центральной части Китая в провинции Хэнань археологи обнаружили бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань (202 год до н.э — 8 год н.э.) «эликсиром бессмертия» , сообщает агентство Синьхуа.

Сосуд с 3,5 литра жидкости извлекли из гробницы дворянской семьи в городе Лоян. У находки был «алкогольный аромат», и археологи посчитали, что перед ними спиртное. Лабораторная экспертиза показала, что напиток содержит нитрат калия и алунита. В древних даосских текстах эти вещества упоминаются в качестве ингредиентов для «живительного зелья», отмечают ученые.

В гробнице площадью около 210 квадратных метров исследователи также нашли изделия из нефрита и меди.

Специалисты пока не знают, кем был при жизни человек, захороненный в этой могиле, однако обнаруженные артефакты считаются атрибутами представителя древнекитайской знати.