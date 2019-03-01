Маштагинцы рассказали Эльдару Азизову о своих проблемах

Отдел информации 15:18

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева о встрече руководителей госструктур с населением, состоялась встреча главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова с жителями поселка Маштага Сабунчинского района.

На встрече, которая была организована для изучения и решения проблем местных жителей, помимо главы Исполнительной власти Баку также приняли участие глава ИВ Сабунчинского района Адиль Велиев, руководители хозяйственных служб, жители поселка Маштага и старейшины, прибывшие из поселка Нардаран. Отметив стремительное развитие и модернизацию столицы страны, Эльдар Азизов подчеркнул, что в результате реализации распоряжений президента и принятых госпрограмм, в Баку и его поселках было построено большое количество новых школ, детских школ и медицинских учреждений, а также капитально отремонтированы старые.

В рамках проекта «Благоустроенный квартал», только за последние 6 месяцев были отремонтированы и благоустроены более 50 кварталов и эта работа продолжается. Кроме того, проводится работа по ремонту крыш, подъездов и фасадов многоквартирных домов в Баку. «Глава государства поставил задачу по еще большему развитию поселков Баку. На основе поручений президента Ильхама Алиева готовится особая программа по развитию Баку и его поселков», - сказал глава ИВ Баку. Рассказывая собравшимся о новых указах и распоряжениях президента Азербайджана по усилению соцзащиты населения и улучшения качества жизни, Эльдар Азизов отметил, что в основе социальной политики, проводимой главой государства стоит фактор гражданина.