Вокалист The Prodigy Кит Флинт найден мертвым Обновлено 17:39
Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством, говорится в публикации на странице коллектива в Instagram.
В полиции ранее сообщали, что певец умер естественной смертью.
«Не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, чертовски зол, сбит с толку и убит горем», — сказано в подписи от имени, вероятно, Лиама Хоулетта, основателя The Prodigy.
* * * 16:12
Легендарный вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс 4 марта, сообщает The Sun.
По информации таблоида, экстренные службы по приезду смогли только констатировать смерть Флинта, на месте работает полиция.
Полицейские все еще обследуют дом Флинта, однако причины его смерти считаются «естественными».
Представитель полиции графства Эссекс рассказал, что тревожный звонок, касающийся состояния Флинта, поступил рано утром: «Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной, всю информацию передадут коронеру».
Фронтмен Prodigy Кит Флинт сперва был танцором в группе. Дебютировал в качестве вокалиста в 1997 году.