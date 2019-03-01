Праздничные скидки для женщин от Международного банка Азербайджана

Международный Банк Азербайджана поздравляет всех женщин с Международным женским днем 8 марта и проводит для них специальную кампанию. С 4-го по 7-ое марта всем женщинам, желающим заказать в Банке пластиковую карту, в рамках кампании будут предложены специальные условия. Стоимость карт VISA Gold, MasterCard Gold, Union Pay Gold составит всего 8 манатов. Скидочные тарифы в рамках кампании относятся как к новым картам, так и пролонгированным VISA Gold, MasterCard Gold, Union Pay Gold.

На этом сюрпризы не заканчиваются. На период проведения кампании всем женщинам, заказавшим платежную карту и пополнившим ее баланс на 88 у.е. (в AZN/USD, в зависимости от валюты карты) карта AMEX Green с годовым обслуживанием будет предоставлена в подарок. Также клиенту будет бесплатно предоставлена карта MasterCard Gold с годовым обслуживанием и привязанная к счету карты AMEX Green.

Международный Банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерство с большим числом международных платежных систем, Банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира. Международный Банк Азербайджана является лидером в сфере электронных услуг и обладает самой широкой в стране сетью банкоматов. Пластиковые карты Банка можно заказать онлайн по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайтеwww.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.