В Азербайджане предлагают ограничить использование питьевой воды

В будущем во избежание столкновения с дефицитом водных резервов всем необходимо экономно использовать и не допускать утечки воды, ограничить использование питьевой воды в технических целях. Об этом сказал завотделом Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде, передает Trend.

По словам завотделом, Азербайджан одна из стран мира, где ощущается недостаток водных ресурсов.

Завотделом добавил, что в результате климатических изменений в 1991-2017 годах средняя температура воздуха в Азербайджане повысилась на 1,4 градуса, в результате уменьшился объем атмосферных осадков и связанных с ними водных запасов.

«Резкое обострение проблемы нехватки пресной воды привело к тому, что в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро была озвучена эта угроза для человечества. После этого по решению Генассамблеи ООН, начиная с 1993 года, ежегодно 22 марта стал отмечаться как Всемирный день водных ресурсов. На первый взгляд может показаться, что на планете много водных ресурсов, потому что 70 процентов земного шара окружено водой, однако только 2,5 процента из этих ресурсов являются питьевой водой. Необходимо знать, что на долю рек приходится всего 0,1 процента всех водных ресурсов. С другой стороны, стремительный рост населения также уменьшает количество водных запасов. За последние 100 лет число пользователей воды увеличилось в семь раз», - отметил Саттарзаде.