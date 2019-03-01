Пентагон развернул систему ПРО в Израиле видео
Европейское командование армии США проводит учения по развертыванию в Израиле системы ПРО THAAD с целью отработки совместных действий с Армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира, пишет NEWSru.co.il.
В Израиле американские системы должны стать дополнением к четырем эшелонам израильских систем противоракетной обороны. Система ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.
Различные модули системы уже развертывались в Израиле. В частности, ее радар на постоянной основе работает на базе ВВС "Набатим" в Негеве, однако полное развертывание системы в Израиле осуществляется впервые.