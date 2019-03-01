Наргиз Пашаева стала и российским академиком

Ректор Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Наргиз Пашаева 27-го февраля на заседании Общего собрания членов Российской академии образования (РАО) по представлению ректора МГУ им. Ломоносова, академика В.А.Садовничего была единогласно избрана академиком (иностранным членом) РАО, сообщает сайт Академии.

Согласно информации, новые, в том числе иностранные, члены Академии были определены в ходе максимально прозрачной процедуры – путем тайного голосования бюллетенями, с применением электронных средств подсчета голосов (КОИБ), аналогичных используемым в общероссийских выборах, проводимых Центризбиркомом РФ. В выборах участвовали все члены Академии, присутствующие на собрании.

Всего в заседании Общего собрания приняли участие около 200 видных российских и зарубежных ученых, членов Академии, представители Администрации Президента РФ, правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, Государственной думы РФ, члены Попечительского совета РАО, видные государственные деятели и ученые. Основной темой обсуждения стало участие Российской академии образования в реализации национальных проектов «Образование», «Наука», а также перспективные планы развития РАО и ближайшие масштабные проекты. Во второй части собрания прошли выборы новых членов Академии и представителей органов ее управления.

Помимо профессора Наргиз Пашаевой, иностранными членами РАО также избраны Ли-Янки Ханнелора (гражданство - Федеративная Республика Германия, Швейцарская Конфедерация) и Франциско Понс (гражданство - Королевство Испания, Швейцарская Конфедерация).