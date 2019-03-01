Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно информации, документ подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".

Путин постановил "в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия".

Кроме того, глава российского государства поручил "МИД РФ направить государствам - участникам Договора уведомление о приостановлении его выполнения".