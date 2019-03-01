Находившаяся в розыске на протяжении шести лет как пропавшая без вести Камиля Джафарова была убита своим мужем - жителем поселка Гобустан Назимом Джафаровым, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Следствие установило, что в конце 2012 года Н.Джафаров убил свою жену режущим инструментом, а затем сбросил ее тело в находившийся неподалеку водоем.

20 ноября 2013 года был обнаружен сгнивший труп женщины, однако в то время не удалось ее опознать.

Возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Задержанный сотрудниками Управления полиции Сабаильского района Н.Джафаров передан следствию. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.