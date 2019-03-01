Израильские вертолеты атаковали посты ХАМАС

Израильские вертолеты атаковали два палестинских поста в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, передает РИА Новости.

Как отмечается, это было сделано из-за запуска связки воздушных шаров со взрывным устройством. Их направили в сторону израильской территории из южной части сектора Газа. «В ответ ударные вертолеты Армии обороны Израиля атаковали два военных поста ХАМАС», — указала пресс-служба. О пострадавших не сообщается.

Агентство отмечает, что палестинцы в последние недели возобновили запуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывными устройствами. В прошлом году из-за подобных действий на территории еврейского государства выло выжжено множество посадок.