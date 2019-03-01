США и Китай нашли альтернативу «Газпрому»

Китай закупит сжиженный природный газ (СПГ) у США в рамках урегулирования торговых противоречий между странами, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, китайская государственная компания China Petroleum&Chemical Corp., более известная как Sinopec, заключит контракт с американской Cheniere Energy на 18 миллиардов долларов. Согласно ему, поставки начнутся в 2023 году.

Кроме того, китайская сторона самостоятельно построит СПГ-терминалы для приема и регазификации жидкого топлива. На это, по словам собеседников газеты, придется потратить еще около трех миллиардов долларов. Таким образом, общая стоимость долгосрочного контракта для Пекина составит 21 миллиард долларов.