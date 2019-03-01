Канадского дипломата в Китае обвинили в шпионаже
Бывший вице-консул посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг обвиняется в нарушении законов Китая и в шпионской деятельности.
Как сообщает агентство «Синьхуа», во время работы дипломатов в 2014—2016 годах он занимался кражей информации, которая являлась гостайной.
Коврига подозревают также в подрыве национальной безопасности во время работы консулом в Гонконге.
Отмечается, что информацию Ковригу поставлял канадский бизнесмен Майкл Спэйвор, который был задержан ранее.
Задержания канадцев происходят на фоне суда над финдиректором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.