Канадского дипломата в Китае обвинили в шпионаже

Бывший вице-консул посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг обвиняется в нарушении законов Китая и в шпионской деятельности.

Как сообщает агентство «Синьхуа», во время работы дипломатов в 2014—2016 годах он занимался кражей информации, которая являлась гостайной.

Коврига подозревают также в подрыве национальной безопасности во время работы консулом в Гонконге.

Отмечается, что информацию Ковригу поставлял канадский бизнесмен Майкл Спэйвор, который был задержан ранее.

Задержания канадцев происходят на фоне суда над финдиректором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.