Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть растут в понедельник на фоне оптимизма рынка в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сокращения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 поднялась на $1,07 (1,64%) - до $66,14 за баррель.

По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое, помимо прочего, будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции.

Прогресс в торговых переговорах США и Китая является важным фактором для нефтяного рынка, поскольку КНР входит в число крупнейших мировых импортеров нефти, и спор со Штатами несет в себе риск увеличения мировых запасов нефти, пишет MarketWatch.

Кроме того, торговый спор считается фактором, подрывающим экономический подъем как в Китае, так и в США.

В центре внимания трейдеров остаются данные об объемах производства нефти в странах ОПЕК+, договорившихся в конце прошлого года о сокращении добычи.