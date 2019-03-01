Группа жителей села Лязран и других населенных пунктов Ярдымлинского района обратилась к президенту Азербайджана и генпрокурору с просьбой обеспечить безопасность села, а также привлечь к ответственности лиц, повинных в зверском убийстве местного жителя Бахруза Искендерова, сообщает Turan.

B обращении говорится, что 23 февраля этого года организованная вооруженная группа из 10-12 человек ворвалась в село и, нанеся многочисленные ножевые ранения, убила Бахруза Искендерова на глазах у его девятилетнего сына Хасрата. Также были ранены жители села Парвиз и Тарлан Искендеровы и Ибрагим Мирзоев. Затем преступная группа напала на дом Б.Искендерова, где находились пятеро малолетних детей.

Среди нападавших были жители Сумгаита, поселка Сарай Апшеронского района, села Шовуд Ярдымлинского района.

B обращении отмечается, что ни один из нападавших не был задержан, хотя их имена известны правоохранительным органам. При этом члены преступной группы продолжают запугивать жителей села Лязран, угрожая смертью.

Подписанты обращения просят президента и генпрокурора взять под личный контроль это дело, чтобы не допустить столкновения между селами Лязран и Шовуд во избежание дальнейших массовых жертв.