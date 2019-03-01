Гуайдо назвал три сценария ухода Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью газете The Washington Post рассказал о трех сценариях, при которых возможен уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Первый из сценариев предполагает проведение выборов, которые должны быть «свободными и прозрачными». Гуайдо отметил, что в настоящее время ведется работа для того, чтобы провести их «как можно скорее». Во-вторых, это переход власти с частичным сохранением режима, однако этот сценарий пока «трудно себе представить», подчеркнул венесуэльский политик.

При реализации третьего варианта «военные могли бы перейти на сторону конституции, Гуайдо и сопротивления, и это может остановить узурпацию», cчитает оппозиционер. Последний вариант нельзя назвать военным переворотом, отмечает Гуайдо. По его словам, это «прекращение узурпации власти».

«Именно Мадуро в настоящее время является самым большим препятствием на пути мирного урегулирования», — сказал оппозиционер.