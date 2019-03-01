Ющенко собрал крупнейшую коллекцию рушников

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал обладателем самой большой коллекции украинских рушников. Об этом сказано в сообщении Национального реестра рекордов.

«Виктор Ющенко теперь официально владелец самой большой в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального реестра рекордов насчитали 5370 аутентичных вышитых и тканых рушников, которые являются оберегом культурной памяти украинцев», - сказано в сообщении организации в Facebook.

Экс-президент Украины известен своим пристрастием к антикварным предметам, связанным с историей Украины, в его коллекциях содержится немало уникальных артефактов.