Макрон призвал к созданию Совета безопасности ЕС

Евросоюз нуждается в коллективных решениях в сфере обороны, написал президент Франции Эммануэль Макрон в своей статье для СМИ.

По его словам, в ЕС назрела необходимость создания единого Совета безопасности при участии Британии, хотя она и покидает Евросоюз.

Предполагается, что такой Совет будет работать в координации с НАТО на основе договора об обороне и безопасности.

Документ определит обязанности всех стран-членов, которые будут заключаться в увеличении военных расходов и взаимопомощи в случае нападения на одного из участников договора.