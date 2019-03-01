В Конгрессе начали новое расследование против Трампа

Президента США Дональда Трампа подозревают в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия, что может в будущем привести его к импичменту.

По данным телекомпании CNN, новое расследование начал юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, направив 81 запрос в Белый дом, Минюст и другие ведомства.

В течение двух недель конгрессменам должны предоставить все необходимые документы, а лица из окружения Трампа — явиться для дачи показаний.

После изучения информации комитет проведет открытые слушания. При этом о процедуре импичмента говорить пока рано, так как нет улик против Трампа, заявил председатель юридического комитета Джерри Надлер.