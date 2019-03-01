В Азербайджане впервые будут выращены семена кукурузы и сои высокой урожайности
В этом году впервые в истории азербайджанского земледелия в стране будут выращены гибридные семена. С завтрашнего дня фермеры смогут приобретать у местных производителей семена, обладающие высокой урожайностью. Таким образом компания Səba намерена снизить импортозависимость в данной области.
«Не каждое растение дает гибридные семена, а получением гибридных сортов занимаются специальные компании. Высокоурожайные гибридные семена земледельцы, включая и нас, вынуждены приобретать у известных семеноводческих компаний. А это означает нашу импортозависимость. Чтобы положить этому конец, мы высадим на отведенном для семеноводства участке специально привезенные родительские сорта кукурузы. Затем с помощью международных специалистов скрестим их на наших участках, получив, таким образом, гибрид», - сообщили в отделе по связям с общественностью компании Səba.
«Чтобы устранить импортозависимость в вопросе поставок кормов для птиц, выращиваемых на наших птицефермах, в 2012 году мы начали выращивать кукурузу. Вот уже несколько лет как мы, первые в стране, начали выращивать сою на крупных площадях. Несмотря на то, что наши семеноводческие предприятия производят семена ячменя, пшеницы, гороха и овощных растений, мы все-таки вынуждены импортировать семена кукурузы и сои. Мы видим, что как и мы, многие другие фермеры также испытывают потребность в этих семенах, и уверены в возможности обеспечения этой потребности за счет местного производства», - отметили в Səba.
В этом году компания отвела для выращивания гибридных семян участок в 150 гектаров на территории Кюрдамира. Как сообщили в Səba, наряду с гибридными семенами кукурузы (F1), здесь будут выращиваться также оригинальные семена сои. Таким образом компания намерена развивать в последующие годы производство семян сои.
«То, что мы сами будем производить свои семена, важно еще по одной причине – азербайджанские фермеры смогут приобретать семена у производителя, которому доверяют. Законодательство нашей страны запрещает производство генетически модифицированных (ГМО) растений. Производство семян в Азербайджане дает фермерам уверенность, что выращиваемые ими растения не содержат ГМО. В отличие от семян, полученных путем генного вмешательства в лабораторных условиях, фермеры сами смогут наблюдать за производством гибридных семян на нашем участке – на открытом поле, путем традиционного скрещивания», - сказали в «Səba».
Отметим, что компания Səba, являющаяся владельцем самого известного бренда в столь значимом секторе пищевой продукции, как производство мяса птицы и молочных продуктов, вот уже семь лет занимается земледелием. На посевных площадях первого крупного семеноводческого хозяйства в стране – Qarabağ Taxıl – поочередно выращиваются кукуруза, соя, пшеница. Изготавливаемый из этих растений корм для птиц, выращиваемых на птицефермах Səba, полностью обеспечивает потребность предприятия.