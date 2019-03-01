В Азербайджане впервые будут выращены семена кукурузы и сои высокой урожайности

В этом году впервые в истории азербайджанского земледелия в стране будут выращены гибридные семена. С завтрашнего дня фермеры смогут приобретать у местных производителей семена, обладающие высокой урожайностью. Таким образом компания Səba намерена снизить импортозависимость в данной области.

«Не каждое растение дает гибридные семена, а получением гибридных сортов занимаются специальные компании. Высокоурожайные гибридные семена земледельцы, включая и нас, вынуждены приобретать у известных семеноводческих компаний. А это означает нашу импортозависимость. Чтобы положить этому конец, мы высадим на отведенном для семеноводства участке специально привезенные родительские сорта кукурузы. Затем с помощью международных специалистов скрестим их на наших участках, получив, таким образом, гибрид», - сообщили в отделе по связям с общественностью компании Səba.

«Чтобы устранить импортозависимость в вопросе поставок кормов для птиц, выращиваемых на наших птицефермах, в 2012 году мы начали выращивать кукурузу. Вот уже несколько лет как мы, первые в стране, начали выращивать сою на крупных площадях. Несмотря на то, что наши семеноводческие предприятия производят семена ячменя, пшеницы, гороха и овощных растений, мы все-таки вынуждены импортировать семена кукурузы и сои. Мы видим, что как и мы, многие другие фермеры также испытывают потребность в этих семенах, и уверены в возможности обеспечения этой потребности за счет местного производства», - отметили в Səba.