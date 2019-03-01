Трамп снова угрожает Турции

Президент США Дональд Трамп грозит отменить льготный режим торговли с Индией и Турцией. Соответствующие уведомления в Конгресс уже подготовлены главой американского государства, пишет Дойче велле.

После "интенсивных переговоров" Вашингтона и правительства Индии Нью-Дели "не убедил США в том, что сможет обеспечить справедливый доступ на индийский рынок", говорится в документе, опубликованном Белым домом.

В рамках программы льготного режима, запущенной в 1970-х, Индия может беспошлинно экспортировать в США товары на общую сумму 5,6 млрд долларов (в пересчете - 4,94 млрд евро).

Трамп, по своим собственным словам, продолжит изучать возможное соответствие Индии необходимым критериям.

Кроме того, Вашингтону "больше не следует относить Турцию к развивающимся странам - получателям торговых льгот", подчеркивает президент США во втором уведомлении. Это решение принято "на основании уровня экономического развития" Турции, отмечается в документе. Решение может вступить в силу не ранее чем через 60 дней.