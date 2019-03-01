В Китае накажут всех коррупционеров

В 2019 году Китай планирует активно бороться с коррупцией. Об этом в ходе своего выступления с докладом на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей сказал премьер Китая Ли Кэцян, передает РИА Новости.

«Мы намерены прикладывать больше усилий для обеспечения чистого правительства и улучшения кодекса поведения для членов Коммунистической партии Китая. Мы намерены предпринимать шаги для того, чтобы все всегда помнили об основной миссии нашей партии», — отметил Ли Кэцян.

По его словам, в стране начнут активнее бороться с коррупцией, выявляя казнокрадов на всех уровнях власти.

Власти Китая планируют «усилить скоординированную работу по выстраиванию чистого правительства, чтобы ни один госслужащий не осмелился, не смог и не захотел бы быть вовлеченным в коррупцию», сказал премьер Китая.