В Европе назвали лучший автомобиль года

Лучшим автомобилем 2018 года на Женевском автосалоне стал электрический кроссовер Jagua I Pace, сообщает портал Motor 1.

Так, британский электрокар набрал одинаковое количество баллов — по 250 — с французским спорткаром Alpine A110, но опередил его по дополнительным показателям: на первое место "британца" поставили 18 членов жюри, "француза" — 16.

Третье место журналисты присудили хэтчбеку Kia Ceed. На четвертом месте расположился Ford Focus.

Модель I-Pace — первый электрокар в истории Jaguar. У машины два двигателя совокупной мощностью 400 лошадиных сил. Номинальный запас хода на полной зарядке батарей — 470 километров.