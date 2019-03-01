Аббас Ибрагимов: «Межбанк готовит новую стратегию развития»

В последние месяцы наблюдается оживление деятельности банков Азербайджана. Динамика прослеживается и в деятельности Международного банка Азербайджана, играющего важную роль в банковском секторе страны. В интервью с председателем правления МБА Аббасом Ибрагимовым мы попытаемся взглянуть на текущее состояние банка и его планы на будущее.

Первый вопрос, конечно же, посвящен самому значимому событию последних дней – указу президента Азербайджана о дополнительных мерах, связанных с разрешением проблем по кредитам физических лиц.

- Господин Ибрагимов, 28 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах, связанных с решением проблем по кредитам физических лиц. Этим шагом государство оказало большую поддержку своим гражданам в решении серьезной проблемы. Какой положительный эффект окажет этот указ на банки?

- Данный указ на самом деле является значимым событием в социально-экономической жизни страны. Согласно информации, обнародованной госструктурами, поддержка со стороны государства охватит около 800 тысяч человек. Конечно же, указ, в первую очередь, направлен на улучшение социального благосостояния населения, снижение долгового бремени и покрытие финансовых потерь. Однако помимо населения, указ, безусловно, также окажет положительное воздействие на банковский сектор страны. Как известно, в период после девальвации позиции банков как финансовых посредников ослабли. Предпринятые меры позволят укрепить капитализацию банков. В рамках указа создается наиболее оптимальная модель решения проблемы: помимо освобождения граждан от долгового бремени, банкам предоставляется большой объем ликвидных средств. Это позволит активизировать кредитование и откроет новые возможности для финансирования бизнес-проектов.

- Давайте поговорим о результатах 2018 года. Как Международный банк Азербайджана завершил прошлый год?

- Для Международного банка Азербайджана 2018 год завершился успешно, о чем свидетельствуют недавно опубликованные положительные итоги нашей деятельности. Чистая прибыль банка по итогам прошлого года составила 426 миллионов манатов за вычетом результатов финансовых сделок, заключенных в рамках мероприятий по оздоровлению Банка, чистая прибыль МБА от операционной деятельности составит около 200 миллионов манатов.

Активы банка по данным на конец прошлого года приблизились к отметке в 8 миллиардов манатов, показатели адекватности капитала увеличились, а кредитный портфель вырос более чем на 8% и достиг отметки в 1,9 миллиарда манатов.

Все это, с одной стороны является результатом государственной поддержки, оказываемой банку, а с другой - итогом мер по повышению эффективности деятельности банка. Конечно, для банка находящегося на новом этапе развития, все это только удачный старт. Процессы, нацеленные на развитие, активно продолжаются, и мы стремимся к новым, еще более высоким целям.

- Можно ли констатировать, что банк успешно пережил трудности, с которыми столкнулся несколько лет назад?

- Да, мы можем заявить об этом с уверенностью. Благодаря мероприятиям, проведенным за последние два года, а также лояльности наших клиентов, все трудности остались позади, и процесс реструктуризации успешно завершен. Предприняты важные шаги в направлении финансового оздоровления, укрепления кадрового потенциала, повышения эффективности операционной деятельности. Все эти положительные изменения уже заметны нашим партнерам и клиентам.

- Какие мероприятия, направленные на дальнейшее развитие МБА, проводятся на сегодняшний день?

- Быть крупнейшим банком страны - это большая ответственность. Помимо собственного развития, мы должны активно поддерживать развитие и модернизацию банковского сектора в целом. В прошлом году мы представили общественности наш новый лозунг – «Ваш современный государственный банк», что стало официальным заявлением о начале нового этапа в деятельности МБА.

Вся команда банка сегодня активно работает над тем, чтобы соответствовать современным банковскими трендам и что особенно важно - над повышением качества клиентского обслуживания. В первом полугодии мы представим новый многофункциональный карточный продукт с собственным брендом, который станет новшеством для рынка и, безусловно, заинтересует клиентов. Мы также разрабатываем два инновационных для Азербайджана банковских продукта в рамках партнерства с международными платежными системами и планируем проведение ряда мероприятий, нацеленных на поддержку развития безналичных платежей в стране.

Что касается корпоративного направления, Международный Банк Азербайджана всегда отличался преимуществами в сфере проведения операций для представителей бизнеса. С прошлого года мы начали активно финансировать крупные компании, а также субъекты малого и среднего предпринимательства – в течение года объем выданных кредитов и гарантий составил около 500 миллионов манатов. На сегодняшний день мы работаем над специальными выгодными и гибкими пакетами услуг, которые охватят все потребности в банковских услугах наших клиентов – от открытия кредитной линии и предоставления гарантий до эмиссии зарплатных карт и установки POS-терминалов.

- Реализуются ли проекты в направлении повышения качества клиентского обслуживания?

- В этом направлении проведено много работы, однако как любая динамично развивающаяся компания мы продолжаем совершенствоваться. Наши сотрудники, работающие с клиентами, проходят тренинги по повышению качества, также применяются современные инструменты для измерения и повышения уровня удовлетворенности клиентов. Мы полностью обновили бизнес-процессы по обработке обращений и жалоб, что позволяет нам постояннно быть на связи с нашими клиентами и более оперативно реагировать на их запросы. Помимо этого, банком реализуется ряд инфраструктурных проектов, нацеленных на повышение качества обслуживания.

Мы работаем над созданием региональных центров инкассации с целью повышения качества обслуживания держателей наших зарплатных и пенсионных карт. В прошлом году мы сдали в эксплуатацию центр инкассации в Евлахе, который сегодня централизованно обслуживает 17 регионов и 80 банкоматов. МБА обладает самой широкой сетью банкоматов по всей стране, и создание региональных центров инкассации является для нас приоритетным направлением.

Еще одним значимым шагом является программа обновления филиалов, в рамках которой разработаны новые бизнес-процессы и подходы к обслуживанию. Пилотный проект был запущен в филиале «Нариманов», и уже в июне мы представим обновленный и оснащенный всеми необходимыми для быстрого и качественного обслуживания современными технологиями филиал нашим клиентам. Мы планируем применение этой модели в дальнейшем во всех филиалах. Ведется обновление программного обеспечения для сотрудников фронт-офиса, что также повысит удовлетворенность клиентов. Вместе с этими новшествами банк активно инвестирует в расширение спектра услуг и улучшение качества продуктов, предлагаемых посредством альтернативных каналов продаж, таких как мобильное приложение IBAm, платежные терминалы и банкоматы.

- В конце прошлого года Межбанк представил общественности новый имиджевый ролик, который был тепло и с интересом встречен аудиторией, в особенности в социальных сетях. Какие послания нес в себе этот ролик?

Этот имиджевый ролик, как мы отметили на презентации, является выражением благодарности со стороны банка государству, поддержавшему Международный Банк Азербайджана, и людям нашей страны, которые помогли МБА пройти через все трудности. Мы стремились привлечь внимание общественности к положительным процессам, которые сейчас имеют место в Международном Банке Азербайджана, а также показать, что банк преодолел трудности и вносит свой вклад в социально-экономическое развитие всех сфер экономики страны.

- Каких изменений следует ожидать в будущем от МБА?

- Сейчас мы разрабатываем план стратегического развития на следующие три года. В этом проекте, начатом в январе этого года, мы сотрудничаем с известной международной консалтинговой компанией, имеющей местный офис. Команда консультантов включает в себя высококвалифицированных специалистов из Великобритании, Турции и России, имеющих огромный опыт работы в банковской сфере. Мы планируем завершить проект в первой половине года. Более подробная информация будет представлена общественности после утверждения новой стратегии развития банка.

- Новая стратегия развития скорее всего потребует привлечения квалифицированных кадров. Специалистам какого профиля Вы отдаете предпочтение?

- В последние два года мы являемся одними из самых активных работодателей на рынке. С одной стороны, с целью оказания высококачественных услуг нашим клиентам мы отбираем сотрудников для фронт-офиса, с другой стороны - привлекаем сотрудников для реализации проектов по повышению эффективности нашей деятельности и развитию банка. Недавно мы осуществляли поиск специалистов со знаниями и опытом в сфере искусственного интеллекта и “Machine learning” для вновь созданного отдела по цифровым инновациям. В процессе отбора кандидатов мы придаем особое значение таким качествам как честность, ориентированность на результат и умение работать в команде. Я приглашаю всех желающих и уверенных в себе молодых людей активнее участвовать в процессе подачи заявок на объявленные нами вакансии.

В целом, мы стремимся сформировать имидж Международного банка Азербайджана как «лучшего работодателя» не только в банковском секторе, но и в целом на рынке труда.

- Привлекает ли МБА средства из-за рубежа? В целом, сотрудничаете ли вы с международными финансовыми институтами?

- В настоящее время МБА обладает достаточной ликвидностью, поэтому нет необходимости привлекать средства из-за рубежа. Однако мы продолжаем развивать и расширять сотрудничество с международными финансовыми институтами, включая платежные системы. Как известно, МБА сотрудничает с наибольшим числом международных платежных систем, представленных в Азербайджане. Недавно мы приступили к эмиссии карт международной платежной системы Union Pay. Кроме того, наше эксклюзивное партнерство с платежной системой American Express было продлено еще на шесть лет. МБА является единственным азербайджанским банком с корреспондентскими счетами в четырех крупнейших банках США. Мы всегда рассматриваем новые возможности сотрудничества с финансовыми институтами и намерены продолжать работу в этом направлении.

Все эти шаги, конечно же, нацелены на совершенствование уровня обслуживания клиентской базы, и это позволяет банку предоставлять услуги высокого уровня как корпоративным, так и частным клиентам.

- Хотелось бы задать вопрос о дочерних организациях. Какие дочерние структуры МБА в настоящее время функционируют?

- На сегодняшний день наши активные дочерние организации со 100%-ным участием – это ООО «Банк МБА-Москва», работающий на российском рынке, и крупнейший локальный процессинговый центр AzeriCard.

Наш дочерний банк в России с целью поддержки товарооборота между двумя странами занимается финансированием торговли и денежными переводами. AzeriCard оказывает услуги 19 из 30 существующих банков в нашей стране. Как я уже отметил, мы сейчас работаем над новой стратегией развития нашего банка. В рамках этого проекта также рассматриваются новые стратегии развития наших дочерних структур.