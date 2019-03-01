МВД и Генпрокуратура о конфликте в селе Лязран

В Ярдымлы, в селе Лязран 23 февраля 2019 года в 17:00 произошел конфликт между жителем села Шовуд Теймуром Гусейновым и жителем села Лязран Бахрузом Искендеровым, в ходе которого получили травмы Теймур Гусейнов, Бахруз Искендеров, Пярвиз Искендеров и Ибрагим Мирзоев. Позже Бахруз Искендеров скончался в больнице от полученных травм, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, направленном в haqqin.az .

По факту районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

В ходе следствия было осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, проведен внешний осмотр тела Бахруза Искендерова. Была назначена комплексная судебно-медицинская, биологическая и другая экспертизы. Взяты показания свидетелей и проведены другие необходимые следственные действия.

В ходе следствия Теймур Гусейнов признался, что нанес ножевое ранение Бахрузу Искендерову, он был задержан в качестве подозреваемого. Решением суда 26 февраля в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Учитывая обращение жителей села Лязран, дело было поручено Управлению по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры, создана следственная группа из сотрудников Генпрокуратуры и МВД, которая была командирована в Ярдымлинский район.

Следствие по данному делу и проводимые оперативные мероприятия взяты под особый контроль генпрокурором и министром внутренних дел.

В настоящее время в целях определения всех причастных к происшествию и привлечения их к ответственности проводятся все неотложные и необходимые следственно-оперативные мероприятия.