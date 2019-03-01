Дарите подарки любимым от FREYWILLE

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Шедевральные произведения Винсента Ван Гога (1853 – 1890) долгие годы были объектом внимания художников FREYWILLE. После длительного периода исследований, творческого осмысления и непосредственного процесса создания высокохудожественных дизайнов они явили миру новую непревзойденную коллекцию.

Именно это явление побудило команду FREYWILLE обратить свое внимание на фрагменты японского искусства в творчестве Ван Гога и перенести их на драгоценную эмаль. Как результат им удалось создать довольно современный и стильный дизайн, в котором все же улавливаются самые яркие и значимые элементы работы художника. Дизайн представлен в двух цветовых вариациях. Нежно-голубой оттенок вариации под названием «Цветущий миндаль. Небесная лазурь» завораживает мягкими переливами фона, освежая и охлаждая образ. А дизайн «Цветущий миндаль. Бархатный закат» в алых тонах привлекает своей изысканной роскошью. Обе вариации выполнены с вкраплениями золота 24 карат в рисунок на эмали, и эти драгоценные элементы создают идеальную гармонию между насыщенными оттенками цветов миндаля и золотистыми ветками. «Творчество является источником всего, что мы делаем. Именно благодаря ему мы создаем художественные ювелирные произведения, которые дарят нашим поклонникам вдохновение и подчеркивают их индивидуальность», - отметил Фридрих Вилле, генеральный директор ювелирного дома.

Ювелирный дом FREYWILLE с гордостью представляет коллекцию «Посвящение Винсенту Ван Гогу», воспевающую творчество одного из величайших мировых гениев живописи. Дизайн «Цветущий миндаль» Вдохновением к созданию этого дизайна художникам FREYWILLE послужило полотно «Цветущие ветки миндаля», невероятно спокойное по своей тональности и глубокое по насыщенности красок. Картина с изящными бутонами цветов, которые столь эффектно контрастируют на фоне чистого голубого неба, передает истинную красоту просыпающейся весенней природы. Три ветки тянутся ввысь и почти вырываются за пределы холста, олицетворяя свежесть пробуждения и надежду на будущее. «Погода здесь неустойчивая, часто бывает пасмурно, и дует ветер, но миндаль уже повсюду зацвел» (Винсент Ван Гог, 1888 год). Очарование цветущих деревьев всегда завораживало Ван Гога, и он испытывал истинное удовольствие, перенося эту красоту на холст. Его работа «Цветущие ветки миндаля» стала одним из вдохновляющих произведений, рожденных в период с 1888 по 1890 годы - время его пребывания во французских городах Арле и Сен-Реми. В ней можно увидеть необычную комбинацию техник, присущих импрессионизму, дивизионизму и, что особенно примечательно, японской гравюре. Именно благодаря последней мы можем заметить, сколь отчетливо виден контур цветущих веток, которые явно выступают на передний план композиции, создавая визуальный эффект объемности картины.

Дизайн «Бесконечность» Винсент Ван Гог посвятил двадцать одну картину одному и тому же виду из окна – писал его в разное время суток, в разную погоду и при различных природных явлениях: в момент восхода солнца, при луне, во время дождя и в ясный солнечный день. Но панорама ночью отображена только на одной картине этой серии - и это картина «Звездная ночь». Атмосферность ночного пейзажа придает произведению некую загадочность и мечтательный характер. Величественное звездное небо играет множеством художественных деталей и теней, оно завораживает своей глубиной. Картина признана потомками как одна из величайших работ Ван Гога и с 1941 года является достоянием Музея современного искусства в Нью-Йорке. Выдающееся произведение Ван Гога «Звездная ночь» описывает нам великолепный вид на город, который открывается из окна художника перед рассветом. Мастера FREYWILLE создали креативную интерпретацию этого произведения и перенесли ее на драгоценную эмаль украшений. Главным акцентом нового дизайна «Бесконечность» стало бушующее ночное небо, изображенное благодаря множеству теневых акцентов и дополненное изящными бликами из золота 24 карат. Ярко выраженные мазки кисти на эмалевом полотне свидетельствуют о долгой и кропотливой работе австрийских ювелиров. Рожденный таким образом дизайн со всей полнотой передает художественную глубину великой работы Ван Гога, а также является данью его таланту и неповторимой технике живописи. Дизайн «Подсолнухи» Вдохновение творческим гением Винсента Ван Гога побудило команду художников FREYWILLE обратиться к его картине «Подсолнухи» – одному из величайших произведений мирового искусства. Серия полотен «Подсолнухи» была написана в 1888 году в городе Арле, где Ван Гог арендовал небольшой дом с целью основания в нем сообщества художников. «Мастерская Юга» – это был их совместный проект с Полем Гогеном. Все картины этой серии буквально сияли жизнелюбием и сами по себе излучали солнечный свет, благодаря насыщенным оттенкам желтого.

Создавая их, Ван Гог обратился к технике «алла прима», при которой художник полностью пишет картинку красками до полного высыхания, в то время как традиционный метод подразумевает послойное нанесение красок, и каждый последующий слой наносится после того, как высохнет предыдущий. Кроме того, в произведениях серии «Подсолнухи» четко прослеживается техника импасто – это значит, что краски лежат довольно густо, так что отдельные штрихи и мазки становятся визуально заметными и создают в некотором роде эффект трехмерного изображения. Художественная интерпретация на драгоценной эмали FREYWILLE Команда художников FREYWILLE была поистине очарована натюрмортами Ван Гога с подсолнухами, выполненными в присущем художнику стиле. Также их внимание привлекло то, насколько выразительны очертания цветов на ярко-голубом фоне. Это вдохновило их на создание нового уникального ювелирного дизайна. На эмали украшений желто-оранжевые оттенки подсолнухов выполнены с помощью вкраплений золота 24 карат, что создает потрясающий эффект глубины и объемности всего дизайна в контрасте с насыщенным небесно-бирюзовым цветом. Таким образом, дизайн FREYWILLE стал блистательной интерпретацией полотен Ван Гога, сохранившей то настроение спокойствия и радости жизни, которое излучают его натюрморты.