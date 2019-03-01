Глава ОБСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает АзерТАдж.

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