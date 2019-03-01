Глава ОБСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает АзерТАдж.
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