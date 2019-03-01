Kapital Bank и Фонд ООН подписали меморандум

Kapital Bank подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В связи с этим 4 марта 2019 года в головном офисе Kapital Bank состоялось мероприятие. В церемонии подписания приняли участие I Заместитель Председателя Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и Главный советник представительства ЮНФПА в Азербайджане Фарид Бабаев.

Первым совместным проектом двух структур будет кампания “İtirdiyimiz qızlar” («Девушки, которых мы потеряли»), посвященная 8 марта – Международному женскому дню. В рамках кампании, в социальных сетях и филиалах Kapital Bank будет проводиться активная пропаганда против нарушения полового соотношения среди новорожденных.

«В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности, в течение года мы реализуем множество проектов. Естественно, проекты такого типа должны быть для общества сигналом, несущим важный смысл, заставлять людей задуматься. В рамках сотрудничества с Фондом ООН в области народонаселения мы также намерены внедрять образовательные проекты. Первый проект в рамках Меморандума будет представлен 8 марта», - отметил I Заместитель Председателя Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

«Уверен, что Меморандум с одним из лидеров банковского сектора страны заложит основу динамичного и инклюзивного стратегического сотрудничества в достижении Целей Устойчивого Развития. Выражаю признательность Kapital Bank за то, что в рамках корпоративной социальной ответственности проявляет чувствительность к вопросам гендерного равенства и развития демографии, а также за вклад в деятельность ЮНФПА», - заявил Главный советник представительства ЮНФПА в Азербайджане Фарид Бабаев.

Следует отметить, что Фонд в области народонаселения является ведущей организацией ООН, занимающейся вопросами репродуктивного здоровья и продвижения прав. В течение 25 лет деятельности в Азербайджане усилия Фонда ООН в области народонаселения направлены на повышение национального потенциала для решения существующих и будущих потребностей населения, для формирования, осуществления и мониторинга национальной политики и программ, а также для обеспечения наличия, доступности и использования демографических данных.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.