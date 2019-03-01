Конгресс требует раскрыть детали встреч Путина и Трампа

Сразу три комитета палаты представителей США – по разведке, иностранным делам и правительственному надзору – обратились к Белому дому и госдепартаменту с просьбой предоставить подробную информацию о переговорах президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Reuters.

«По сообщениям СМИ, президент Трамп неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть детали своих переговоров с президентом Путиным от других представителей администрации, Конгресса и американского народа», – указали авторы писем. Они хотели бы получить возможность задать вопросы переводчикам и лингвистам, которые присутствовали на личных встречах Путина и Трампа и помогали их телефонному общению. Председатели комитетов попросили об интервью у любых сотрудников, которые были на встречах Трампа с Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года, а также на их встрече в Хельсинки в июле 2018-го.

Первой о попытках Трампа скрыть детали переговоров с Путиным, в том числе на саммите G20 в Гамбурге, сообщила The Washington Post. Тогда, по данным газеты, американский президент запретил работавшему на встрече переводчику разглашать детали переговоров и даже забрал у него конспекты. Так же Трамп поступал во всех пяти случаях встреч и бесед с Путиным. Трамп отрицал, что пытался скрыть детали бесед, отмечая, что неформальные встречи на крупных международных мероприятиях – обычное явление.

В январе FT сообщала о том, что Путин и Трамп около 15 минут неформально беседовали без переводчиков с американской стороны в Буэнос-Айресе в конце 2017 года.