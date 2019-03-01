Мамедъяров: Что выиграл от карабахского конфликта рядовой армянин?

"Без политической воли невозможно чего-то добиться", - сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на проходящей в Баку международной конференции, посвященной незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

По словам главы азербайджанского внешнеполитического ведомства, во время переговоров он спрашивает у своего армянского коллеги: "Землю невозможно взять и убежать, что вы выиграли с оккупированных территорий?! Что выиграли армяне? Стали лучше жить?!"

"Есть необходимость в открытом обсуждении. Что выиграл от этого конфликта рядовой армянин, улучшилась ли его жизнь? Это послание политическому руководству Армении", - отметил Э.Мамедъяров.