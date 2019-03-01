Забор вокруг дома-музея Джафара Джаббарлы снесли

Как сообщает haqqin.az, об этом в социальных сетях написал правозащитник Сахиб Мамедов. Он также распространил фото, на которых видно, что забор уже снесен.

«Забор вокруг дома-музея Джафара Джаббарлы снесен. Если бы не вмешалось высшее руководство, а министр культуры продолжал молчать, то какой-то «предприниматель», который не несет никакой ответственности перед обществом, построил бы на этом месте очередной небоскреб», - написал Сахиб Мамедов.

Напомним, что информацию о сносе и строительстве на этом месте многоэтажного жилого здания haqqin.az сообщили в Главном управлении культуры города Баку, заявив, что земельный участок и постройки, относящиеся к дому-музею Джафара Джаббарлы, приватизированы в 1998-2005 годах.

Министерство культуры не сочло нужным заплатить родственникам драматурга компенсацию за приватизированный ими дом, чтобы вернуть его на свой баланс, а решило, что более выгодно будет купить для Джафара Джаббарлы «дом» в новостройке.

История вокруг дома-музея Джафара Джаббарлы вызвала широкий общественный резонанс. Позже на защиту дома встал и Госкомитет градостроительства и архитектуры, который заявил, что любые попытки снести дом-музей Джафара Джаббарлы или начать строительство на данной территории без разрешения соответствующего органа Исполнительной власти не могут классифицироваться иначе как незаконные действия. В Госкомитете также добавили, что здание музея находится в списке исторических и архитектурных памятников местного значения.