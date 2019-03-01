Убитый азербайджанский криминальный авторитет «воскрес» в Чехии

Mega Color, согласно регистрационным документам, занимается продажей алкоголя. Фирма со схожим названием и функционалом была зарегистрирована Джабраиловым еще при жизни в России — «Мега-Колор С.П.» тоже имеет лицензию на продажу спиртного. Ей принадлежат два магазина в Москве: один гастроном — на улице Бутырской, другой — у метро «Печатники».

В 2015 году, спустя три года после убийства «секретаря» Деда Хасана, в Чехии была зарегистрирована фирма Mega Color, соучредителем которой выступил Ильгар Джабраилов. В выписке из коммерческого реестра с данными покойного совпадают дата его рождения и московский адрес.

Убитый в Москве весной 2012 года «секретарь» «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан) Ильгар Джабраилов неожиданно заявил о себе. На имя Джабраилова, известного в преступном мире по кличке "Данабаш", после его смерти была зарегистрирована фирма в Чехии. В России же усопший продолжает числиться владельцем ряда компании, сообщает «Собеседник.ru».

Удивительно и то, что в российских фирмах владельцем и гендиректором продолжает числиться усопший Данабаш. Более того, он еще и сдает бухгалтерскую отчетность. Так, в 2017 году «Мега Колор» заработала 76 млн рублей. При этом по долгам убитый не платит — в базе судебных приставов за усопшим числится несколько исполнительных производств.

«Собеседник.ru» подозревает, что либо кто-то до сих пор пользуется документами Джабраилова и подделывает подписи, либо убийство семилетней давности было ловко инсценировано.

С начала 2000-х Джабраилов был начальником «секретариата» Аслана Усояна: отвечал за контакты Деда с преступным миром, чиновниками и правоохранительными органами. Без предварительного согласования с Данабашем никто не мог попасть на прием к Деду Хасану и «решить» какие-то свои вопросы. Кроме того, «секретарь» представлял интересы своего шефа на воровских «стрелках».

Ильгар Джабраилов был застрелен в Москве в апреле 2012 года. Преступники следовали за Toyota Land Cruiser, в котором находились Ильгар и его спутница, 25-летняя Алена Евтеева, на автомобиле. На подъезде к светофору из машины преследователей выскочил мужчина в черной кепке, подбежал к медленно двигавшемуся джипу и открыл огонь из пистолета. От полученных ранений мужчина скончался на месте, его спутница получила касательные ранения, но выжила.

В 2015 году Люблинский райсуд столицы вынес приговор «вору в законе» Ульфату Тагиеву, который в числе прочего подозревался в организации убийства Джабраилова. Тагиева приговорили к лишению свободы до 2021 года.