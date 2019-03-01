Синоптики о погоде на завтра
В среду на территории Азербайджана прогнозируется умеренная погода без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне завтра прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами туман, морось, ветер умеренный, северо-западный.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит от трех до пяти градусов тепла, днем 9-13 градусов. В Баку ночью 3-5 градусов, днем 11-13 градусов выше нуля.
Атмосферное давление снизится с 765 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.
В регионах республики осадков также не ожидается, ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит до пяти градусов тепла, днем 11-16 градусов, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем температура воздуха составит 4-9 градусов тепла.
Завтра временами усиливающийся южный ветер на Апшероне может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.