Новые аресты военных в Турции

Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 30 военнослужащих по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. 19 из них в настоящее время служат в ВВС республики, передает «Анадолу».

В конце февраля стало известно, что генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 101 человека, подозреваемого в причастности к запрещенной на территории Турции «террористической организации фетхуллахистов» (FETO). Это также связано с попыткой госпереворота в стране.