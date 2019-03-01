В России школьник устроил стрельбу: есть раненые

В Краснодарском крае ученик средней школы вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом. Когда те отказались, он открыл огонь, пишет «Комсомольская правда-Кубань».

По данным издания, ранены пятеро подростков. Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.



В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что полицейские проводят проверку. Там также уточнили, что конфликт произошел накануне, 4 марта.