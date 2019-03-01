Чешские службы безопасности отказали во въезде одному из членов официальной российской делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщает издание Deník N со ссылкой на источники.

Издание не называет фамилии российского члена делегации.

Другое местное издание Info.cz сообщает, что россиянин был опознан как сотрудник спецслужб и несколько лет, как находится в списке нежелательных лиц.

В сообщении Deník N говорится, что он вынужден был улететь обратно из пражского аэропорта после проверки документов.

РИА Новости пишет, россиянин был представителем МИД.

Посольство РФ в Чехии заявило, что инцидент «не останется без ответа». «В этой связи посольством сделано представление замминистра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии»,— сообщил ТАСС пресс-секретарь дипведомства Николай Брякин.