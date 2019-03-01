Турция ответила на отмену торговых льгот со стороны США

Решение американского президента Дональда Трампа отменить льготный режим торговли с Турцией окажет негативное влияние на малый и средний бизнес в США, сказала турецкий министр торговли Рухсар Пекджан.

«Правительство США объявило о прекращении льгот программы GSP (генеральной системы преференций) для Турции и Индии… К сожалению, такое решение противоречит нашей общей цели, объявленной обоими государствами, достичь двустороннего товарооборота в $75 млрд», — написала министр в своем Твиттер.

По ее словам, в течение первых 11 месяцев 2018 года в рамках GSP объем американского импорта составил $20,9 млрд. При этом на долю Турции пришлось $1,74 млрд, или 8,2% экспорта. Таким образом республика стала пятым крупнейшим поставщиком товаров и услуг в США.

Пекджан подчеркнула, что Анкара по-прежнему рассчитывает на увеличение двусторонней торговли с Вашингтоном, который считает своим стратегическим партнером.

Отметим, что накануне Трамп заявил о намерении отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией. По его словам, за последние 45 лет, в течение которых Турция получает льготы, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась.