Пакистан перехватил индийскую подлодку

Военно-морские силы Пакистана предотвратили нарушение границы индийской подлодкой. Как передает RT, субмарину обнаружили, поэтому она была вынуждена отступить.

Индийскую подлодку заметили без использования пакистанских субмарин, несмотря на серьезные инвестиции Нью-Дели в современные технологии, что показывает превосходство ВМС Пакистана. Указывается также, что это был второй с 2016 года перехват субмарины из Индии.

«Военно-морские силы продолжат защищать морскую границу Пакистана. ВМС способны реагировать на любую агрессию», — говорится в сообщении.

Видео доступно в Twitter журналиста Омара Кураиши. Он отметил, что пытаться заплыть на чужую территорию, когда тебя видно на поверхности, — крайне странно.

Ранее ВМС Индии пообещали дать быстрый и решительный ответ «на авантюры со стороны Пакистана во всех трех измерениях: в воздухе, воде и на суше».