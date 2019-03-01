Инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций от Bakcell

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне.

Организуемая GSMA выставка Mobile World Congress по праву считается одним из самых престижных и широкомасштабных событий в мобильной индустрии.

В рамках всемирного конгресса, традиционно проводимого каждый год, организуются всемирные конференции и дающие почву для размышлений дискуссии, а также выставка с участием более 2400 компаний со всего мира, демонстрирующих самые передовые продукты и технологии, предопределяющие будущее рынка мобильной связи.

Представители компании Bakcell в рамках своего визита ознакомились с самыми последними технологическими новинками и мировыми тенденциями в сфере телекоммуникаций, а также приняли участие в интересных обсуждениях.