Инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций от Bakcell
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне.
Организуемая GSMA выставка Mobile World Congress по праву считается одним из самых престижных и широкомасштабных событий в мобильной индустрии.
В рамках всемирного конгресса, традиционно проводимого каждый год, организуются всемирные конференции и дающие почву для размышлений дискуссии, а также выставка с участием более 2400 компаний со всего мира, демонстрирующих самые передовые продукты и технологии, предопределяющие будущее рынка мобильной связи.
Представители компании Bakcell в рамках своего визита ознакомились с самыми последними технологическими новинками и мировыми тенденциями в сфере телекоммуникаций, а также приняли участие в интересных обсуждениях.
Bakcell является общепризнанным лидером в сфере инноваций. Компания делает все возможное, чтобы обеспечить азербайджанских потребителей самыми последними продуктами и услугами. Чтобы идти в ногу с современными телекоммуникационными трендами, Bakcell регулярно принимает участие в самых престижных выставках и событиях в сфере телекоммуникаций и возвращается с таких мероприятий с новыми и самыми перспективными идеями, способными помочь в предоставлении клиентам компании услуг самого высокого качества.
Bakcell продолжит инвестировать значительные средства в свою сеть и в повышение качества обслуживания клиентов.